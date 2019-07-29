Российский боец MMA Александр Емельяненко объявил о получении контракта от промоушна кулачных боев Bare Knuckle FC.

«Дорогие друзья, сегодня я получил контракт от компании Bare Knuckle FC. Сейчас я решаю вопрос с визовым режимом, с выездом. Я в порядке, я в форме. Буду радовать вас своими победами», – сказал 37-летний Емельяненко в видеообращении, в доказательство продемонстрировав несколько ударов.

Сейчас главная звезда кулачного промоушна – ирландец русского происхождения Артем Лобов, который выиграл у Джейсона Найта и Пола Малиньяджи.

Статистика Емельяненко в MMA – 28 побед, семь поражений и одна ничья.

Александра Емельяненко не узнать. Он убил жир, перестал пить и готовится крошить лица

Качай приложение Eurosport для iOS или Android