Шавкат Рахмонов подписал контракт с UFC, став первым казахстанским спортсменом в промоушне.

«Дебют запланирован на ноябрь. Шавкат стал первым, но, уверен, будет далеко не последним представителем нашей страны в UFC», – написал менеджер бойца Саят Абдрахманов в инстаграме.

У Рахмонова в профессиональном ММА 12 побед, из которых семь – нокаутом.

Ранее 24-летний спортсмен из Казахстана выступал в М-1.

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