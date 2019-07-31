Instagram

UFC подписал контракт с первым в истории промоушна казахстанским бойцом

UFC подписал контракт с первым в истории промоушна казахстанским бойцом
Eurosport

1 час назад

Главный промоушн ММА расширяет географию.

Шавкат Рахмонов подписал контракт с UFC, став первым казахстанским спортсменом в промоушне.

«Дебют запланирован на ноябрь. Шавкат стал первым, но, уверен, будет далеко не последним представителем нашей страны в UFC», – написал менеджер бойца Саят Абдрахманов в инстаграме.

  • У Рахмонова в профессиональном ММА 12 побед, из которых семь – нокаутом.
  • Ранее 24-летний спортсмен из Казахстана выступал в М-1.

«Восходящая звезда с безграничным потенциалом». Двоюродный брат Хабиба Умар подписал контракт с PFL

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте