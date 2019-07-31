UFC подписал контракт с первым в истории промоушна казахстанским бойцом
Главный промоушн ММА расширяет географию.
Шавкат Рахмонов подписал контракт с UFC, став первым казахстанским спортсменом в промоушне.
«Дебют запланирован на ноябрь. Шавкат стал первым, но, уверен, будет далеко не последним представителем нашей страны в UFC», – написал менеджер бойца Саят Абдрахманов в инстаграме.
- У Рахмонова в профессиональном ММА 12 побед, из которых семь – нокаутом.
- Ранее 24-летний спортсмен из Казахстана выступал в М-1.
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