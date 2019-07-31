Боец UFC Крис Сайборг потребовала извинений от президента UFC Дэйны Уайта. В 2015 году Уайт вместе с аналитиком Джо Роганом высмеивали ее, назвав «Вандерлеем Силвой в платье», а также пошутив, что Крис, возможно, имеет пенис.

«Безусловно, Уайт должен извиниться. У него же есть дети, есть семья… Не знаю, есть ли у него сердце, но если я ему не нравлюсь, то его действия касаются не только меня. Они касаются и людей вокруг меня, мою семью. Это неправильно.

Ты произносишь публично, что у меня есть пенис. Если хочешь извиниться, то и это скажи публично. Иначе для меня ты не мужчина. Если бы Роган был мужчиной, то извинился бы публично. Не подходи ко мне и не произноси это мне в ухо», – цитирует Сайборг MMA Mania.

Последний бой бразильянка выиграла у Фелиции Спенсер единогласным решением судей.

Рекорд Сайборг: 21 победа и 2 поражения.

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