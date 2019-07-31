Конор хотел создать бренд «Макгрегор» и собрать под одной маркой вообще все, что он продает. Возникла проблема: известная на весь мир фамилия уже занята, ирландец со своими притязаниями немного запоздал.

Выяснилось, что существует голландская фирма одежды и аксессуаров, которая продавала шляпы под брендом McGREGOR еще в 20-е годы прошлого века. Компания Конора, через которую боец собирался все провернуть, была создана лишь пять лет назад, поэтому не может претендовать на торговую марку.

Проблемы Макгрегора с интеллектуальной собственностью начались задолго до этой истории: изначально он хотел выпускать виски под именем «Notorious», но выяснилось, что название бренда уже занято. Так и появился вискарь Proper Twelve, сообщает The Irish Times.

Виски Конора скоро поступит в продажу в России.

Ирландец все еще ждет реванша с Хабибом.

«Мне ничего за это не было». Макгрегор признался в запрещенном приеме в бою с Хабибом

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