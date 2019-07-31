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Макгрегор не смог зарегистрировать торговую марку виски под собственным именем

Макгрегор не смог зарегистрировать торговую марку виски под собственным именем
Eurosport

48 мин. назад

Бренд уже существует. Он принадлежит фирме из Нидерладнов.

Конор хотел создать бренд «Макгрегор» и собрать под одной маркой вообще все, что он продает. Возникла проблема: известная на весь мир фамилия уже занята, ирландец со своими притязаниями немного запоздал.

Выяснилось, что существует голландская фирма одежды и аксессуаров, которая продавала шляпы под брендом McGREGOR еще в 20-е годы прошлого века. Компания Конора, через которую боец собирался все провернуть, была создана лишь пять лет назад, поэтому не может претендовать на торговую марку.

Проблемы Макгрегора с интеллектуальной собственностью начались задолго до этой истории: изначально он хотел выпускать виски под именем «Notorious», но выяснилось, что название бренда уже занято. Так и появился вискарь Proper Twelve, сообщает The Irish Times.

  • Виски Конора скоро поступит в продажу в России.
  • Ирландец все еще ждет реванша с Хабибом.

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