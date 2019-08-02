Экс-чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг уверен, что Конору Макгрегору выгодна победа Дастина Порье над Хабибом Нурмагомедовым в сентябрьском бою.

«Скорее всего, он надеется и молится, чтобы Порье победил Хабиба. Если Дастин победит Хабиба, то, очевидно, мы помним большую победу Конора в бою против Порье.

Это было очень легко. Да, в полулегком весе, но если Порье победит Хабиба, возможен матч-реванш. Это легкий способ для Макгрегора получить бой за титул», – сказал Биспинг.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор хочет получить в соперники победителя боя Порье – Хабиб.

В первом бою с Хабибом для ирландца все закончилось в четвертом раунде удушающим приемом.

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