Боец UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон рассказал, как сложился бы его поединок против Хабиба Нурмагомедова.

– У россиян отличная борьба, долгое время Россия славится школой борьбы, – сказал Колвингтон. – На Олимпиадах они всегда конкурируют с Америкой за золото, так что у них отличная борьба. Но мои навыки борьбы на совершенно другом уровне. Мой темп, мое давление – на данный момент никому не под силу выдержать это.

– У тебя очень много фанатов в России. Было бы тебе интересно посетить Россию или даже побиться там?

– Да, абсолютно. Я бы с радостью побился в России. Я общаюсь с многими российскими фанатами в инстаграме, могу сказать о них только хорошее. Надеюсь, UFC когда-нибудь привезет меня. Если не на бой, то на тур как почетного гостя.

– Главная звезда MMA в России – это Хабиб. Если бы вы сошлись в поединке, что бы произошло?

– Хабиб был бы легким боем для меня. Самое интересное, что он всего лишь легковес, а я полусредний вес, так что бой возможен – мы можем встретиться в промежуточном весе и побиться за звание лучшего на данный момент. Я бы разобрался с Хабибом без напряга, это была бы легкая ночь.

Ковингтон владеет титулом временного чемпиона UFC в полусреднем весе после победы над Рафаэлем дус Анжусом 9 июня.

Хабиб Нурмагомедов проведет следующий поединок против Дастина Порье 7 сентября.

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