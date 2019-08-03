После победы над Фелицией Спенсер, казалось, что для Крис Сайборг нет другого продолжения, кроме как реванш с Амандой Нуньес. Но горячий характер бразильянки все испортил.

Сразу после боя Сайборг припомнила главе UFC Дэйне Уайту историю четырехлетней давности. Тогда он вместе с аналитиком Джо Роганом обстебал спортсменку, назвав «Вандерлеем Силвой в платье». После мужчины и вовсе дошли до шуток уровня «Крис, возможно, имеет пенис». «Безусловно, Уайт должен извиниться. Это неправильно. Ты произносишь публично, что у меня есть пенис. Если хочешь извиниться, то и это скажи публично. Иначе для меня ты не мужчина. Если бы Роган был мужчиной, то извинился бы публично. Не подходи ко мне и не произноси это мне в ухо», – сказала Сайборг.

Крис СайборгGetty Images

На этом она не успокоилась и спустя пару дней выложила в соцсети видео ее экспрессивного диалога с Уайтом. Теперь уже история касалась реванша с Нуньес.

Сайборг: «Ты знаешь, что я писала тебе о матче-реванше. Ты знаешь. Хватит врать об этом. Ты говоришь, что я не хочу драться, но ты знаешь, что я хочу этот бой и не боюсь».

Уайт: «Я не лгу. Не уверен, знаешь ли ты, как проходили переговоры, но мы хотим провести этот бой. Я хочу сделать этот бой прямо сейчас. Мы сделаем это».

Но после того, как диалог был слит в интернет, терпение Уайта окончательно лопнуло, и он заявил, что Сайборг в UFC больше не будет.

«Ее слова о желании провести реванш против Аманды Нуньес – полная ерунда. Больше никаких предложений. Она свободна. Пускай идет в Bellator или другие организации, пускай выбирает те легкие бои, которые она хочет. Все. Дело сделано», – сказал обиженный Уайт.

Насколько серьезно говорит глава промоушна или же это желание поставить немного зарвавшуюся спортсменку на место – неизвестно. Но Крис после выступления Уайта резко сменила риторику и уже принесла Дэйне извинения: «Я знаю, что многие люди видели видео моей конфронтации с Дэйной Уайтом после UFC 240. Это видео было размещено на моем официальном канале в YouTube, твиттере и инстаграме.

Я хочу, чтобы все знали: моя команда смонтировала видео так, чтобы казалось, будто Уайт говорит «Каждый раз, когда я делаю какие-то заявления, я не говорю… правды». На самом деле Дэйна такого не говорил, а субтитры в видео были неверными. Как вы можете увидеть в оригинальном видео, Дэйна сказал: «Каждый раз, когда я делаю какие-то заявления, я не говорю ничего плохого о тебе».

У нас с Дэйной было много разногласий за все время моей карьеры в UFC, я могла постоять за себя в различных ситуациях. Но я честный человек и настоящий профессионал. Я несу полную ответственность за это видео. Мы ошиблись, я поговорила со своей командой, чтобы такого не повторилось в будущем. Наконец, я хочу извиниться перед Дэйной за это видео», – написала в инстаграме Крис.

Захочет ли проучить Уайт дерзкую бразильянку ценой реванша с Нуньес или все же прибыль от столь желанного боя окажется более серьезным аргументом – главная интрига конца лета в женском UFC.

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