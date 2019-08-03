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Сайборг припомнила Уайту слова про пенис и обвинила во лжи. В ответ Дэйна выставил Крис из UFC

Сайборг припомнила Уайту слова про пенис и обвинила во лжи. В ответ Дэйна выставил Крис из UFC
Александр Петров

24 мин. назад

Жесткие речи Сайборг довели Уайта до эмоционального решения.

После победы над Фелицией Спенсер, казалось, что для Крис Сайборг нет другого продолжения, кроме как реванш с Амандой Нуньес. Но горячий характер бразильянки все испортил.

Сразу после боя Сайборг припомнила главе UFC Дэйне Уайту историю четырехлетней давности. Тогда он вместе с аналитиком Джо Роганом обстебал спортсменку, назвав «Вандерлеем Силвой в платье». После мужчины и вовсе дошли до шуток уровня «Крис, возможно, имеет пенис». «Безусловно, Уайт должен извиниться. Это неправильно. Ты произносишь публично, что у меня есть пенис. Если хочешь извиниться, то и это скажи публично. Иначе для меня ты не мужчина. Если бы Роган был мужчиной, то извинился бы публично. Не подходи ко мне и не произноси это мне в ухо», – сказала Сайборг.

Крис Сайборг

Крис СайборгGetty Images

На этом она не успокоилась и спустя пару дней выложила в соцсети видео ее экспрессивного диалога с Уайтом. Теперь уже история касалась реванша с Нуньес.

Сайборг: «Ты знаешь, что я писала тебе о матче-реванше. Ты знаешь. Хватит врать об этом. Ты говоришь, что я не хочу драться, но ты знаешь, что я хочу этот бой и не боюсь».

Уайт: «Я не лгу. Не уверен, знаешь ли ты, как проходили переговоры, но мы хотим провести этот бой. Я хочу сделать этот бой прямо сейчас. Мы сделаем это».

Но после того, как диалог был слит в интернет, терпение Уайта окончательно лопнуло, и он заявил, что Сайборг в UFC больше не будет.

«Ее слова о желании провести реванш против Аманды Нуньес – полная ерунда. Больше никаких предложений. Она свободна. Пускай идет в Bellator или другие организации, пускай выбирает те легкие бои, которые она хочет. Все. Дело сделано», – сказал обиженный Уайт.

Насколько серьезно говорит глава промоушна или же это желание поставить немного зарвавшуюся спортсменку на место – неизвестно. Но Крис после выступления Уайта резко сменила риторику и уже принесла Дэйне извинения: «Я знаю, что многие люди видели видео моей конфронтации с Дэйной Уайтом после UFC 240. Это видео было размещено на моем официальном канале в YouTube, твиттере и инстаграме.

Я хочу, чтобы все знали: моя команда смонтировала видео так, чтобы казалось, будто Уайт говорит «Каждый раз, когда я делаю какие-то заявления, я не говорю… правды». На самом деле Дэйна такого не говорил, а субтитры в видео были неверными. Как вы можете увидеть в оригинальном видео, Дэйна сказал: «Каждый раз, когда я делаю какие-то заявления, я не говорю ничего плохого о тебе».

У нас с Дэйной было много разногласий за все время моей карьеры в UFC, я могла постоять за себя в различных ситуациях. Но я честный человек и настоящий профессионал. Я несу полную ответственность за это видео. Мы ошиблись, я поговорила со своей командой, чтобы такого не повторилось в будущем. Наконец, я хочу извиниться перед Дэйной за это видео», – написала в инстаграме Крис.

Захочет ли проучить Уайт дерзкую бразильянку ценой реванша с Нуньес или все же прибыль от столь желанного боя окажется более серьезным аргументом – главная интрига конца лета в женском UFC.

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