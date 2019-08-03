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Экс-чемпион UFC Джексон – вероятный соперник Федора Емельяненко в Bellator
Бой может пройти уже в конце 2019 года.
Стал известен вероятный соперник Федора Емельяненко в промоушне Bellator.
Последний император, скорее всего, сразится с 41-летний Куинтоном Джексоном по прозвищу Рэмпейдж. Бой запланирован на 29 декабря и пройдет в Японии, сообщил ТАСС источник в промоушне.
- У Емельяненко 35 побед и шесть поражений в профессиональном ММА.
- Джексон – экс-чемпион UFC, его рекорд в профи – 38 побед и 13 поражений.
Федор Емельяненко заслужил прощальный бой в России. В идеале – против Крокопа
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