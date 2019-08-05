У бойца UFC на месте глаза вырос гигантский ячмень, которому не поможет даже плевок бабули
Здесь не будет шутки про азиатов, не ждите.
На ивенте UFC on ESPN 5 случилась страшная травма, при взгляде на которую вам хочется прикрыть глаза. Ну, в смысле – ладно, сейчас поймете.
В промежуточной весовой категории до 72 кг в главном карде встречались американец Скотт Хольтцман и Донхьюн Ма из Южной Кореи. Хольтцман еще в первом раунде нанес сопернику мощный джеб, а затем ударом справа повалил азиата на пол.
Гематома под глазом Ма впервые набухла уже тогда, но разрослась до ужасающих размеров после пары локтевых киков Скотта. После 10 минут кореец рухнул в свой угол.
Врачи приводили его в порядок, но сигнализировали главному арбитру, что боец ничего не видит левым глазом. Рефери остановил поединок и засчитал Донхьюн Ма поражение техническим нокаутом.
- 30-летний Ма перед UFC on ESPN 5 провалил взвешивание – судьи зафиксировали у него превышение на 1,5 кг.
- Для корейца это поражение стало вторым подряд. В феврале 2019-го он уступил Девонте Смиту техническим нокаутом в первом раунде.
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