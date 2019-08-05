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У бойца UFC на месте глаза вырос гигантский ячмень, которому не поможет даже плевок бабули

У бойца UFC на месте глаза вырос гигантский ячмень, которому не поможет даже плевок бабули
Eurosport

51 мин. назад

Здесь не будет шутки про азиатов, не ждите.

На ивенте UFC on ESPN 5 случилась страшная травма, при взгляде на которую вам хочется прикрыть глаза. Ну, в смысле – ладно, сейчас поймете.

В промежуточной весовой категории до 72 кг в главном карде встречались американец Скотт Хольтцман и Донхьюн Ма из Южной Кореи. Хольтцман еще в первом раунде нанес сопернику мощный джеб, а затем ударом справа повалил азиата на пол.

Гематома под глазом Ма впервые набухла уже тогда, но разрослась до ужасающих размеров после пары локтевых киков Скотта. После 10 минут кореец рухнул в свой угол.

Врачи приводили его в порядок, но сигнализировали главному арбитру, что боец ничего не видит левым глазом. Рефери остановил поединок и засчитал Донхьюн Ма поражение техническим нокаутом.

  • 30-летний Ма перед UFC on ESPN 5 провалил взвешивание – судьи зафиксировали у него превышение на 1,5 кг.
  • Для корейца это поражение стало вторым подряд. В феврале 2019-го он уступил Девонте Смиту техническим нокаутом в первом раунде.

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