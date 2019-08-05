Хабибу осталось 3 боя в UFC. Кажется, он уйдет великим и непобежденным

10 месяцев назад Хабиб издевательски прикончил Конора, но по новостям разлетелся другой хайлайт – с легендарным прыжком из клетки. Сознание разъяренного дагестанца полностью захватила жажда мести: он выбросил капу, смело полетел на толпу, но в итоге лишь испортил репутацию. Размахивания кулаками после основной драки принесли Нурмагомедову громадные неприятности – он толком никому не навалял, зато получил пачку отцовских нравоучений, дисквал на девять месяцев и штраф на полмиллиона долларов.

Животную дикость Хабиба могли оправдать те, кто постоянно следит за UFC (Конор и его команда явно напрашивались на лещи), но в массовом сознании Нурмагомедов запомнился как горячий кавказский парень, который вообще не умеет контролировать гнев. Именно этот имидж мешает ему зарабатывать реально большие деньги – тот же Конор, который заметно уступает Орлу по скиллам, давным-давно создал себе образ, позволяющий заключать сумасшедшие контракты.

Хабиб НурмагомедовGetty Images

У Хабиба все иначе. Понятно, что он мультимиллионер, но к нему не стоит очередь из заказчиков, иначе дагестанец не рекламировал бы чудовищное энергетическое пойло под идиотским названием Gorilla. Причем за это промо ему заплатили всего лишь миллион долларов – Макгрегор хохочет, глядя на эту сумму.

Кстати, бой с Флойдом – из этой же серии: Ноториус легко добился его проведения, а у Хабиба ничего не вышло. Вероятнее всего, потому что Мэйуэзер понимает: на данном этапе ему невыгодно боксировать с Нурмагомедовым, ведь Орел еще не взлетел на пик.

При всей непобедимости и неуязвимости Хабиб выиграл всего лишь один топовый бой в карьере – остальные соперники были среднеизвестными. Зато теперь, после окончания дисквалификации, обстоятельства сложились так, что путь Нурмагомедова к величию обрисован предельно конкретно. UFC обычно долго промоутирует элитные дуэли, но здесь все настолько четко и ясно, что Дэйна Уайт уже может продавать абонементы на три ближайших боя Орла.

Сначала ляжет Дастин Порье – славный парень, который слишком уважает Хабиба, чтобы навязать реальную борьбу. Его вежливость можно было бы принять за хитрость (якобы добивается недооценки), но и это не поможет: очевидно, что Нурмагомедов при любом раскладе дожмет Дастина в партере и в худшем случае победит решением судей.

Хабиб Нурмагомедов и Дастин ПорьеGetty Images

Дальше в очереди Тони Фергюсон, который весной разбирался с ментальными проблемами, а потом чуть не лишил глаза Ковбоя Серроне. У Тони роскошные локти-секаторы, но драться с Хабибом ему стоило гораздо раньше – безумно жаль, что предыдущие бои срывались. В нынешнем состоянии 35-летний Фергюсон разве что измотает Орла, но уже не вырубит: из-за кучи хронических травм нокаутерские способности американца под огромным вопросом. Рассчитывать можно только на провальную весогонку, но сомнительно, что Нурмагомедов повторит ошибки 2017-го. Хабиб моложе, выносливее и рациональнее – сейчас он явный фаворит.

Финальный ивент – реванш с Макгрегором. Здесь все ясно: стилистически дагестанец для ирландца даже неудобнее, чем Серена Уильямс для Марии Шараповой. Интриги ноль, но бой нужно провести ради хорошей афиши, жирных гонораров и пацанских понятий. «Я дал тебе шанс, ты им не воспользовался. Останешься в истории лузером», – так Хабиб сможет обратиться к ирландцу после второго избиения.

Три победы принесут Нурмагомедову миллионы долларов, фантастические контракты (никакой «Гориллы») и статус безоговорочно лучшего бойца в истории UFC.

Вся дорога к трону займет 1,5-2 года и 75 минут в октагоне (максимум). После реванша с Конором можно завершать карьеру и монетизировать каждый шаг. Теперь все зависит от Хабиба – в этой эпической серии из трех боев он может уступить только самому себе.

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