Боец UFC Бен Аскрен прокомментировал первое поражение в карьере Хорхе Масвидаля.

«Не пытаюсь думать об этом, как о своей чертовой жизненной мечте. Только подумайте: в течение девяти лет я пытался доказать, что я лучший боец ​​в мире, и я так близко подошел к этому. Так близко. Я позволил тупому Хорхе Масвидалю ударить меня по голове.

Я не был в нокдаунах в 19 боях, меня ни разу не сбили с ног. Но я тогда позволил этому идиоту ударить меня коленом по голове и нокаутировать. Теперь я не могу преследовать свою мечту. Принял тот факт, что я все испортил. Но стараюсь не останавливаться на этом факте», – сказал Аскрен.

Бой Аскрен – Масвидаль продолжался всего 5 секунд – это рекорд UFC.

На счету Бена 19 побед в профи.

Боец улетел в нокаут за 5 секунд – в UFC установлен новый рекорд

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