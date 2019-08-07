Боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов узнал следующего соперника в UFC.

Аварский спортсмен встретится с американцем Кэлвином Каттаром. Поединок в полулегком весе состоится 18 октября на UFC Fight Night в Бостоне.

Президент промоушена Дэйна Уайт заявил, что бой Забита и Каттара возглавит кард ивента. Совместно с ним организация будет раскручивать Fight Night через встречу Криса Вайдмена и Доминика Рейеса в полутяжелом весе. Об этом сообщил ESPN.

Для 28-летнего Магомедшарипова поединок с Каттаром станет шестым в UFC. Пять предыдущих он выиграл – три досрочно и два единогласным решением судей.

31-летний Кэлвин Каттар подписал контракт с промоушеном Дэйны Уайта в 2017 году. За это время он также провел пять поединков и уступил в одном из них – в апреле 2018-го бразильцу Ренато Майкано.

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