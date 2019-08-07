Вероника Езерская – модель и журналист из Польши. Очень любит путешествовать.

Карьеру Вероника начинала чирлидером баскетбольной команды «Морские волки» из ее родного города Щечина. Теперь она исполняет важную роль в польской лиге смешанных единоборств FAME MMA. В 2018-м лига признала Веронику ринг-герл года.

Инстаграм Вероники привлек 58,8 тысячи подписчиков.

Другие самые топовые леди из мира спорта:

Невероятно милая пиарщица «Црвены Звезды». Из-за ее декольте на пресс-конференциях теряют сознание

Вальдес завершил карьеру в пользу времени с женой. Очевидно, он сделал правильный выбор

Качай приложение Eurosport для iOS или Android