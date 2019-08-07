Eurosport
Ты подпишешься на канал польской лиги ММА. Потому что там работает эта ринг-герл
Панна, вы прекрасно выглядите.
Вероника Езерская – модель и журналист из Польши. Очень любит путешествовать.
Карьеру Вероника начинала чирлидером баскетбольной команды «Морские волки» из ее родного города Щечина. Теперь она исполняет важную роль в польской лиге смешанных единоборств FAME MMA. В 2018-м лига признала Веронику ринг-герл года.
- Инстаграм Вероники привлек 58,8 тысячи подписчиков.
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