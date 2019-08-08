Eurosport
Американская дзюдоистка: «Я Хабиб среди женщин, только лучше»
Серьезное заявление леди.
Американская дзюдоистка и боец PFL Кайла Харрисон сравнился себя с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
«Я бы сказала, я Хабиб среди женщин, только еще лучше, – сказала Харрисон в эфире шоу ESPN Now or Never. – Хабиб великолепен, он блестящий боец, раньше он занимался дзюдо. Но я чувствую, что мир еще не видел такого атлета, как я. Думаю, мои удушающие приемы все-таки лучше аналогичных приемов Хабиба. Но мне он очень нравится».
Ранее Харрисон уже говорила, что на 100 процентов уверена в своей победе в поединке по правилам дзюдо против Хабиба.
- Харрисон – единственная американская дзюдоистка, завоевавшая золото на Олимпиаде. Это случилось на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.
- Спортсменка бьется в весовой категории до 78 кг.
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