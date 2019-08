Американская дзюдоистка и боец PFL Кайла Харрисон сравнился себя с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я бы сказала, я Хабиб среди женщин, только еще лучше, – сказала Харрисон в эфире шоу ESPN Now or Never. – Хабиб великолепен, он блестящий боец, раньше он занимался дзюдо. Но я чувствую, что мир еще не видел такого атлета, как я. Думаю, мои удушающие приемы все-таки лучше аналогичных приемов Хабиба. Но мне он очень нравится».

Ранее Харрисон уже говорила, что на 100 процентов уверена в своей победе в поединке по правилам дзюдо против Хабиба.

Харрисон – единственная американская дзюдоистка, завоевавшая золото на Олимпиаде. Это случилось на Играх в Лондоне и Рио-де-Жанейро.

Спортсменка бьется в весовой категории до 78 кг.

