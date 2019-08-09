Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова Умар победил бразильца Сайдемара Онорио на турнире промоушна Professional Fighters League.

Умар победил единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27. Теперь у него 11 побед из 11 в профессиональном ММА. Для Онорио это поражение стало седьмым в 20 поединках.

Действующий чемпион PFL в легчайшем весе, в котором бьется Нурмагомедов-младший, – американец Андре Харрисон.

Умара и Хабиба тренирует отец чемпиона UFC Абдулманап Нурмагомедов.

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