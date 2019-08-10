Русский боец UFC Александра Албу рассказала, как изменилась ее жизнь после начала карьеры в сильнейшем промоушене мира.

«После первого боя в UFC у меня появились подписчики, но я не считаю, что у меня их много. Дичь, которую присылали в директ? Боюсь даже говорить. И половые органы присылают, все присылают. Много дичи, но я стараюсь все не читать. Отвечаю только девушкам, которые иногда пишут, что я их мотивирую. Иногда спрашивают что-то про сгонку веса, я ведь в этом хорошо разбираюсь. Рада, что мои помогают», – рассказала Албу в интервью каналу «ХукВам».

Александра – фитнес-тренер в одном из залов в Солнцево.

Албу родилась в Молдавии, но уже последние 11 лет живет в России и до сих пор пытается сделать паспорт РФ.

На бои в UFC она также выходит под российским флагом.

Горячий инстаграм Албу – здесь.

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