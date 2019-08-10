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Макгрегор: «Я дрался для миллиардеров, а сейчас стал одним из них»

Макгрегор: «Я дрался для миллиардеров, а сейчас стал одним из них»
Eurosport

11 мин. назад

У Мэйуэзера все равно денег больше.

Ирландский боец MMA Конор Макгрегор причислил себя к миллиардерам.

«Король Мандинго. Я дрался для миллиардеров, а сейчас стал одним из них», – написал Конор в инстаграм.

  • «Мандинго» – драматический фильм режиссера Ричарда Флейшера о семье богатых белых плантаторов и их темнокожих рабах, между которыми завязываются сексуальные отношения.
  • Спойлер – кино заканчивается трагедией.
  • По данным Forbes, доход Макгрегора за 2018 год составил 47 млн долларов.
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