Макгрегор: «Я дрался для миллиардеров, а сейчас стал одним из них»
У Мэйуэзера все равно денег больше.
Ирландский боец MMA Конор Макгрегор причислил себя к миллиардерам.
«Король Мандинго. Я дрался для миллиардеров, а сейчас стал одним из них», – написал Конор в инстаграм.
- «Мандинго» – драматический фильм режиссера Ричарда Флейшера о семье богатых белых плантаторов и их темнокожих рабах, между которыми завязываются сексуальные отношения.
- Спойлер – кино заканчивается трагедией.
- По данным Forbes, доход Макгрегора за 2018 год составил 47 млн долларов.
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