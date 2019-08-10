Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретился с молодыми спортсменами и рассказал, насколько важно следовать режиму и концентрироваться на достижении цели.

Спортсмен выложил видео в YouTube. В ролик попал момент, когда Нурмагомедов отчитал одного из бойцов, который позволил себе пропустить большую часть тренировочного процесса.

«Сколько зарядок ты уже пропустил? Больше половины, а ты еще говоришь, что хочешь тренироваться, выступать. Ты даже половину занятий не сделал. Тебе 22, уже надо выступать. Ты должен определиться, что ты вообще делаешь. 22 года – здоровья полно! Борьба есть, бить ты умеешь. Не тупой вроде. Или тупой, может, я не знаю», – сделал замечание Хабиб.

Следующий бой Нурмагомедов проведет против американца Дастина Порье 7 сентября в Абу-Даби.

В октябре 2018-го Хабиб победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Хабибу осталось 3 боя в UFC. Кажется, он уйдет великим и непобежденным

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