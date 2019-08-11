Боец UFC из Киргизии Валентина Шевченко победила американку Лиз Кармуш в титульном бою на турнире в Монтевидео, Уругвай.

Поединок за пояс в наилегчайшем весе продолжался все 5 раундов. Основные события развернулись в третьем и четвертом раундах, когда Шевченко дважды отправила американку в нокдаун. По итогам боя судьи единогласно присудили победу Валентине (50-45, 50-45, 50-45).

Для Шевченко это вторая успешная защита. В июне она победила нокаутом Джессику Ай.

Валентина одержала 18 побед (5 – нокаутом) на профессиональном ринге при 3 поражениях.

Для Кармуш это седьмое поражение при 13 победах.

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