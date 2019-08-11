Первый турнир UFC на территории Уругвая запомнился не только защитой титула Валентины Шевченко.

В одном из главных боев вечера бразилец Висенте Люке победил Майка Перри из США раздельным решением судей. В одном из раундов американец пропустил выпад коленом в голову. Вся сила удара пришлась на нос Перри, превратившийся в плоское кровавое мессиво.

Тема травмы Перри стала одной из самых обсуждаемых в твиттере.

«Всякий раз, когда мне хочется войти в октагон, я смотрю кадры, подобные этому, и думаю: «Не, мне и так хорошо», – написал олимпийский чемпион по борьбе Джордан Барроуз.

«Как мне теперь заснуть после вида носа Майка Перри. Боже, это было жестко».

Для Перри это пятое поражения при 13 победах.

Люке выиграл 17 боев при 6 поражениях и одной ничьей.

Шевченко защитила титул чемпионки UFC

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