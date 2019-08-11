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Боец UFC получил коленом по носу. Адское фото его травмы стало хитом в интернете

Боец UFC получил коленом по носу. Адское фото его травмы стало хитом в интернете
Eurosport

1 час назад

Полная жесть.

Первый турнир UFC на территории Уругвая запомнился не только защитой титула Валентины Шевченко.

В одном из главных боев вечера бразилец Висенте Люке победил Майка Перри из США раздельным решением судей. В одном из раундов американец пропустил выпад коленом в голову. Вся сила удара пришлась на нос Перри, превратившийся в плоское кровавое мессиво.

Тема травмы Перри стала одной из самых обсуждаемых в твиттере.

«Всякий раз, когда мне хочется войти в октагон, я смотрю кадры, подобные этому, и думаю: «Не, мне и так хорошо», – написал олимпийский чемпион по борьбе Джордан Барроуз.

«Как мне теперь заснуть после вида носа Майка Перри. Боже, это было жестко».

  • Для Перри это пятое поражения при 13 победах.
  • Люке выиграл 17 боев при 6 поражениях и одной ничьей.

Шевченко защитила титул чемпионки UFC

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