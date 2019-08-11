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Громадный мужик замер от испуга – его ошарашили мотивационные шлепки спортсменки по щекам

Громадный мужик замер от испуга – его ошарашили мотивационные шлепки спортсменки по щекам
Eurosport

25 мин. назад

Марина Родригес тоже скривила эпичный фэйс.

Очень комичный эпизод разбавил суровые баталии турнира UFC Fight Night в уругвайском Монтевидео.

В одном из боев предварительного карда сошлись кубинка Марина Родригес и американка Тиша Торрес. Тренер напутствовал Марину, размял ей мышцы и звонко похлопал по щекам. Стоявший сзади официальный представитель UFC весьма экспрессивно выразил удивление подобному ритуалу.

  • Суровое тренерское напутствие помогло Родригес: Марина победила Торрес единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-26).
  • У 32-летней бразильянки 12 побед (5 – нокаутом) и 1 ничья в 13 боях.

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