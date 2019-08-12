Американский боец MMA Генри Сехудо обратился к чемпионке UFC в наилегчайшем дивизионе Валентине Шевченко и вызвал ее на бой.

«Шевченко называют одним из самых доминирующих чемпионов. И знаете что? Я немного ревную. Потому что у нее есть золото, и мне нужно это золото. Я хочу обратиться к тебе, Валентина.

Я собираюсь стать первым межполовым чемпионом мира. Я вызываю тебя на бой. Ты будешь следующей, кто преклонит передо мной колено», – заявил Сехудо.

Сехудо – действующий чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе.

10 августа Шевченко победила американку Лиз Кармуш единогласным решением судей и защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

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