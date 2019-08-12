Getty Images
«Собираюсь стать первым межполовым чемпионом». Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко
Бой между мужчиной и женщиной – это что-то новенькое.
Американский боец MMA Генри Сехудо обратился к чемпионке UFC в наилегчайшем дивизионе Валентине Шевченко и вызвал ее на бой.
«Шевченко называют одним из самых доминирующих чемпионов. И знаете что? Я немного ревную. Потому что у нее есть золото, и мне нужно это золото. Я хочу обратиться к тебе, Валентина.
Я собираюсь стать первым межполовым чемпионом мира. Я вызываю тебя на бой. Ты будешь следующей, кто преклонит передо мной колено», – заявил Сехудо.
- Сехудо – действующий чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе.
- 10 августа Шевченко победила американку Лиз Кармуш единогласным решением судей и защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Боец UFC получил коленом по носу. Адское фото его травмы стало хитом в интернете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте