Getty Images

«Собираюсь стать первым межполовым чемпионом». Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко

«Собираюсь стать первым межполовым чемпионом». Сехудо вызвал на бой Валентину Шевченко
Eurosport

60 мин. назад

Бой между мужчиной и женщиной – это что-то новенькое.

Американский боец MMA Генри Сехудо обратился к чемпионке UFC в наилегчайшем дивизионе Валентине Шевченко и вызвал ее на бой.

«Шевченко называют одним из самых доминирующих чемпионов. И знаете что? Я немного ревную. Потому что у нее есть золото, и мне нужно это золото. Я хочу обратиться к тебе, Валентина.

Я собираюсь стать первым межполовым чемпионом мира. Я вызываю тебя на бой. Ты будешь следующей, кто преклонит передо мной колено», – заявил Сехудо.

  • Сехудо – действующий чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем весе.
  • 10 августа Шевченко победила американку Лиз Кармуш единогласным решением судей и защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Боец UFC получил коленом по носу. Адское фото его травмы стало хитом в интернете

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте