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«Я никого не боюсь». Шевченко приняла вызов бойца-мужчины
Нас ждет первый межгендерный бой!
Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко ответила на вызов Генри Сехудо.
«Сейчас у меня на примете есть два соперника для следующей защиты титула – это Кэтлин Чукагян и Генри Сехудо. Я видела обращение Генри и хочу сказать ему: будь осторожен со своими желаниями. Он называет себя охотником за золотом, но я могу сделать так, что он навсегда потеряет все свое золото.
Не знаю, всерьез он все говорил или нет, но выглядело это убедительно. Однако я советую ему быть осторожнее с желаниями. Я никого не боюсь, и после своего последнего боя я сказала, что жду всех желающих в октагоне», – сказала в эфире подкаста Ариэля Хельвани.
- Сехудо – чемпион UFC сразу в двух весовых категориях: легчайшей и наилегчайшей.
- 10 августа Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем дивизионе, победив американку Лиз Кармуш.
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