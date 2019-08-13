Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко ответила на вызов Генри Сехудо.

«Сейчас у меня на примете есть два соперника для следующей защиты титула – это Кэтлин Чукагян и Генри Сехудо. Я видела обращение Генри и хочу сказать ему: будь осторожен со своими желаниями. Он называет себя охотником за золотом, но я могу сделать так, что он навсегда потеряет все свое золото.

Не знаю, всерьез он все говорил или нет, но выглядело это убедительно. Однако я советую ему быть осторожнее с желаниями. Я никого не боюсь, и после своего последнего боя я сказала, что жду всех желающих в октагоне», – сказала в эфире подкаста Ариэля Хельвани.

Сехудо – чемпион UFC сразу в двух весовых категориях: легчайшей и наилегчайшей.

10 августа Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем дивизионе, победив американку Лиз Кармуш.

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