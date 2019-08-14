Боец UFC Нэйт Диас рассказал, почему согласился на поединок с экс-чемпионом организации в легком весе Энтони Петтисом.

«Почему не подраться с Хабибом или с Усманом? Просто я лучше и круче, чем они. Черт, да по какой причине я бы стал с ними драться? Как боец Петтис круче их обоих. Улавливаете суть? Помните фразочку из фильма «Уличный боец»: «Я хочу увидеть, как этот парень подерется с вот этим»?

Даже в школе, когда ты слышал, что кто-то собирается подраться, ты сразу думал: «Интересно, и кто победит?» Если бы я был зрителем UFC, я бы хотел увидеть свой бой против Конора либо против Петтиса. Хорхе Масвидаль тоже неплохо выступил, это было здорово. После его подвига с ним хочется подраться, потому что это вызывает уважение», – приводит слова Диаса LowKickMMA.

В последнем на данный момент поединке в UFC Диас уступил Конору Макрегору. Бой прошел в августе 2016 года.

Поединок Диаса и Петтиса запланирован на 18 августа.

В июле этого года американец Масвидаль устроил самый быстрый нокаут в истории UFC: Хорхе уничтожил своего соперника за 5 секунд.

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