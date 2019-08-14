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Уайт – о поединке Шевченко и Сехудо: «Самое тупое дерьмо, которое я слышал»
Президент UFC не в восторге от этой идеи.
Глава UFC Дэйна Уайт не одобрил идею межгендерного поединка между Валентиной Шевченко и Генри Сехудо.
«Это самое тупое дерьмо, которое я когда-либо слышал. Это просто долбаное сумасшествие, что Генри вызвал ее. Но Валентина, вероятно, пойдет на это. Я даже не знаю, как на это реагировать, я ошеломлен», – приводит слова Уайта MMA Junkie.
- Сехудо – чемпион UFC в легчайшем и наилегчайшем дивизионах, Шевченко – чемпионка организации в наилегчайшем весе.
- Ранее Генри бросил Валентине вызов, а она его приняла.
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