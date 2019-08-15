Бой Шевченко и Сехудо нужен UFC, спорту и всему миру. Валентина может сделать из Генри клоуна

9 июня Генри Сехудо избил Марлона Мораеса и стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. После этого он заслужил респект от Конора («Добро пожаловать в клуб!»), лег на операцию (восстановление плеча займет еще пару месяцев) и пожаловался на гонорар. Генри четко сказал: 440 тысяч баксов за бой – гроши для обладателя двух поясов, он хочет получать как тяжеловес. Cтандартная риторика легких ребят, которым нужно как-то выбить деньги из толстого кошелька Дэйны Уайта.

Но Сехудо не остановился и продолжил панчить. Сначала он долго задирал боксера Ломаченко, уговаривая его выйти то в ринг, то в октагон. Когда Василий со смехом отказался, Генри ненадолго притих, но потом в одном интервью вызвал Аманду Нуньес и Валентину Шевченко – двух топовых леди из UFC. «Я охочусь за золотом», – объявил Сехудо, но мелкого американца элементарно проигнорировали.

Генри СехудоGetty Images

Тогда Генри выждал еще месяц и акцентированно жахнул по Шевченко. Он обратился к ней как к «так называемой чемпионке», сказал, что она «некто Валентина», и предложил ей склонить колено перед тройным чемпионом. А дальше началось реальное шоу. Видимо, Сехудо рассчитывал на кучу заголовков со своим именем и хладнокровное молчание Шевченко, но девушка внезапно разговорилась: «Я никого не боюсь. Я готова к любому сопернику в октагоне. Нужно быть аккуратнее с желаниями. Он охотится за золотом, но я могу лишить его всего, что у него есть».

Валентину не зря называют Пулей – этим спичем она конкретно изрешетила бедного Генри. Во-первых, киргизская ММА-звезда грамотно оценила обстановку: за нее будут болеть все нейтральные зрители, ей светит лучший гонорар в карьере, но самое главное – девушка может проиграть безо всякого позора. Во-вторых, Шевченко предупредила глуповатого Сехудо, что в случае возможного поражения он потеряет все – Генри навсегда запомнится мужчиной, который вызвал женщину и уступил ей.

Босс UFC Дэйна Уайт думает примерно то же самое: «Межгендерный бой – это самое тупое дерьмо, которое я слышал в своей жизни. Я даже не знаю, как на это реагировать. У меня вопрос к Сехудо: и что ты собираешься делать?»

Вопрос и правда актуальный. Генри уже нельзя сливаться и говорить, что он пошутил. Наоборот, нужно всеми силами выбивать у UFC этот махач, потому что он однозначно войдет в историю.

Валентина ШевченкоGetty Images

В чем величие боя Сехудо против Шевченко?

Дуэль, которую в теории может организовать UFC, решит сразу две проблемы. Первая – разные призовые для мужчин и женщин. Спорам о гонорарах уже почти полвека (теннисная битва полов случилась в 1973-м), но решения нет. Парни до сих пор зарабатывают ощутимо больше, а девушки по-прежнему отчаянно возмущаются. В каких-то видах спорта (допустим, в футболе) это противоречит логике и рыночным механизмам, но леди не сдаются и требуют аналогичные зарплаты. Соответственно, в октагоне Шевченко будет сражаться не только за себя, но и за всех обделенных дам, а ее маловероятная победа над двукратным чемпионом UFC сломает парадигму и мощно катапультирует женские гонорары. В эпоху победившего феминизма это критически важно.

Вторая проблема – домашнее насилие, о котором сейчас говорят по всему миру. Согласившись на междендерный бой, UFC наглядно покажет: да, лупить женщин можно, но строго в октагоне. Хочешь втащить девушке? Сначала вызывай ее в клетку, дождись согласия, подготовь бригаду судей и врачей, а потом жди гонга. Не должно быть никаких избиений на кухнях, в спальнях и других бытовых декорациях – драться можно исключительно по спортивным правилам.

Генри Сехудо против Деметриуса ДжонсонаGetty Images

С точки зрения морали встреча Валентины и Генри тоже станет знаковой. И в этом контексте Шевченко заслуживает дополнительного уважения за смелость: она готова рубиться за всех женщин и подставить милое личико под кулаки олимпийского чемпиона. Плевать на синяки и ушибы – надо выходить и сражаться.

Так что Дэйне Уайту стоит пересмотреть отношение к этому потенциально легендарному ивенту. Сейчас у UFC явный кризис с элитными боями, поэтому зачехлять идею Сехудо не стоит. Будет здорово, если Валентина его проучит, но и победа Генри не сделает Пулю менее великой и культовой.

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