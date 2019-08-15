Бывшая звезда ММА Уор Машин, отбывающий пожизненное заключение за насилие и попытку убийства бывший девушки – порноактрисы Кристи Мак, женился в тюрьме.

Его избранницей стала Эшли Фаррингтон из исправительного центра Лавлок. Парочка познакомилась по переписке. Боец надел невесте на палец кольцо, принадлежавшее его бабушке, сообщает TMZ.

У жены Машины есть сын – вот и фото идеальной семьи. Собственно на свадьбе и присутствовал лишь сын и еще один родственник Эшли.

Уор Машин сделал предложение в 2018 году, прочитав стихотворение с множественными отсылками к религиозной теме. Также он писал в нем: «Я хочу быть твоим героем, ради тебя я бы с радостью умер». После этого он опустился на колено и предложил девушке стать его женой. И хотя кольца у бойца не было, Эшли сказала «да».

Боец до тюрьмы встречался с порномоделью Кристи Мак, но в мае 2014 года девушка ушла от спортсмена. Спустя три месяца он купил кольцо, чтобы сделать Кристине предложение, но обнаружил ее в компании друга.

Он избил обоих, но больше досталось девушке: только на лице были сломаны не менее 18 костей, серьезные повреждения ребер и многочисленные ушибы органов (в том числе и печени). Кристи потеряла несколько зубов и лишилась части волос на голове.

При рождении бойца звали Джон Коппенхавер, но он официально сменил имя на Уор Машин.

Он имеет право на условно-досрочное освобождение через 36 лет, когда ему стукнет 71 год.

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