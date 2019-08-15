Ирландский боец Конор Макгрегор попал в центр очередного скандала. Экс-чемпион UFC затеял драку в одном из пабов Ирландии.

Инцидент произошел в дублинском The Marble Arch Pub. Конор угостил всех посетителей заведения собственным виски Proper Twelve, но один пожилой мужчина отказался. Тогда Макгрегор еще раз предложил ему выпить, поставив перед ним рюмку. После повторного отказа Конор ударил обидчика по лицу, бойца сразу же оттащили другие посетители.

Виски Конора приедут в Россию осенью 2019 года.

Последний бой Конора был в октябре 2018-го, тогда он проиграл Хабибу Нурмагомедову.

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