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Боец UFC пожаловалась, что фанаты шлют ей фото гениталий. Вот ее инстаграм, но обещай не глупить

Боец UFC пожаловалась, что фанаты шлют ей фото гениталий. Вот ее инстаграм, но обещай не глупить
Артем Буторин

29 мин. назад

Александра Албу может дать сдачи.

Александра изучает боевые искусства с 10 лет: за 19 лет она выиграла чемпионат России по карате IJKA, кубок Москвы по бодифитнесу, чемпионат по ММА и грэпплингу. Албу родилась в Молдавии, жила в Москве и Таиланде, но хочет выступать за Россию. Девушка добивается паспорта РФ – несмотря на неудачи в этом вопросе, она все равно выходит на ринг под русским флагом.

Албу дебютировала в UFC в 2015 году: в ее активе три победы и одно поражение.

Недавно Александра дала интервью, в котором рассказала о назойливых фанатах: «Дичь, которую присылали в директ? Боюсь даже говорить. И половые органы присылают, все присылают».

Теперь оцени инстаграм спортсменки, но пообещай, что ничего не будешь ей отправлять.

PlayBuzz

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