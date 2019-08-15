Eurosport
Боец UFC пожаловалась, что фанаты шлют ей фото гениталий. Вот ее инстаграм, но обещай не глупить
Александра Албу может дать сдачи.
Александра изучает боевые искусства с 10 лет: за 19 лет она выиграла чемпионат России по карате IJKA, кубок Москвы по бодифитнесу, чемпионат по ММА и грэпплингу. Албу родилась в Молдавии, жила в Москве и Таиланде, но хочет выступать за Россию. Девушка добивается паспорта РФ – несмотря на неудачи в этом вопросе, она все равно выходит на ринг под русским флагом.
Албу дебютировала в UFC в 2015 году: в ее активе три победы и одно поражение.
Недавно Александра дала интервью, в котором рассказала о назойливых фанатах: «Дичь, которую присылали в директ? Боюсь даже говорить. И половые органы присылают, все присылают».
Теперь оцени инстаграм спортсменки, но пообещай, что ничего не будешь ей отправлять.
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