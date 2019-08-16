Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов призвал посадить в тюрьму своего последнего соперника Конора Макгрегора. Недавно стало известно, что ирландец напал на пожилого человека за отказ попробовать его виски.

«Это очень, очень плохо. Даже если пожилой человек ударил тебя по лицу десять раз, ты не имеешь права ему отвечать. Мы должны уважать стариков, а таких людей нужно сажать в тюрьму. Он делает для спорта некоторые хорошие вещи, но в этом случае он лишился рассудка и сошел с ума. Просто безумие. Власти должны увидеть это.

Я очень, очень зол из-за этого видео. Не понимаю, как можно ударить старика. Сегодня он бьет старика, а что будет завтра?» – цитирует 30-летнего Нурмагомедова TMZ Sports.

Бой Хабиба и Конора состоялся в октябре 2018 года, русский боец победил в четвертом раунде удушающим приемом.

Следующий соперник Нурмагомедова – Дастин Порье.

Конор ударил посетителя паба за отказ выпить его виски

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