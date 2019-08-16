Глава UFC Дэйна Уайт осудил ирландского бойца Конора Макгрегора, который ударил пожилого посетителя бара за отказ выпить его виски.

«Это случилось в апреле. Я знал, что это произошло, просто сейчас появилось еще и видео. Это очень плохой инцидент. Я не знаю подноготной, но он ударил старика по лицу.

Инцидент в Нью-Йорке [когда Конор протоптался по телефону фаната – прим. Eurosport] стоил ему несколько миллионов, он выплатил их владельцу телефона. А сколько он заплатит этому мужчине из бара? И этот список можно только продолжить. Я уже не знаю, когда Конор проснется и скажет себе: «Я должен прекратить этим заниматься», – приводит слова Уайта The Sun.

Ранее поступок Макгрегора осудил его последний оппонент Хабиб Нурмагомедов.

В октябре прошлого года Конор уступил Хабибу в четырех раундах на турнире UFC 229.

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