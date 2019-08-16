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«Очень плохой инцидент». Уайт осудил Конора, ударившего пожилого мужчину
И, конечно же, вспомнил о деньгах.
Глава UFC Дэйна Уайт осудил ирландского бойца Конора Макгрегора, который ударил пожилого посетителя бара за отказ выпить его виски.
«Это случилось в апреле. Я знал, что это произошло, просто сейчас появилось еще и видео. Это очень плохой инцидент. Я не знаю подноготной, но он ударил старика по лицу.
Инцидент в Нью-Йорке [когда Конор протоптался по телефону фаната – прим. Eurosport] стоил ему несколько миллионов, он выплатил их владельцу телефона. А сколько он заплатит этому мужчине из бара? И этот список можно только продолжить. Я уже не знаю, когда Конор проснется и скажет себе: «Я должен прекратить этим заниматься», – приводит слова Уайта The Sun.
- Ранее поступок Макгрегора осудил его последний оппонент Хабиб Нурмагомедов.
- В октябре прошлого года Конор уступил Хабибу в четырех раундах на турнире UFC 229.
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