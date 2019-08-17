Формально Стипе Миочич заслужил статус легенды задолго до первого боя против Дэниела Кормье на UFC 226 7 июля прошлого года. Американский хорват трижды защитил титул в тяжелом весе и установил рекорд, красиво вынес Вердума, Оверима и Дус Сантуса, провел серии из девяти и шести побед подряд. Но после нокаута от Кормье представление о наследии Миочича в UFC изменилось: вместе с поясом соперник забрал у Стипе гордость и самоуважение.

Кормье вырубил Миочича в первом раунде – результат разрешил для фанатов споры, кто на самом деле GOAT в тяжелом весе. Поражение получилось для Стипе максимально обидным не только из-за абсолютно равных шансов перед боем, но и из-за того, как сложился поединок. Никто не завладел перевесом, но Миочич пошел в атаку и раскрылся – одна ошибка за полминуты до конца первого раунда обошлась ему слишком дорого и испортила самый статусный бой карьеры.

«Поражение от Кормье причиняет мне боль каждый день, – признался Миочич в мае 2019-го. – Поэтому я спортсмен. Это меня заводит». После схватки с Дэниелом Стипе не выходил в октагон больше года – его единственной профессиональной целью стала месть. Еще перед первым боем Миочича мотивировали сумасшедшие результаты Кормье, теперь к этому добавилась обида. В тяжелом весе DC доминировал над Антонио Силвой, Джошем Барнеттом, Фрэнком Миром, Роем Нельсоном и Дерриком Льюисом. Он перешел в другой дивизион и сломил там всех, кроме Джона Джонса.

Дэниел КормьеGetty Images

Миочич – один из главных скальпов в коллекции легенды. Оба бойца и фанаты давно знали: Стипе – единственный, кто способен испортить завершение карьеры Кормье. Дэниел давно заговорил о работе экспертом и комментатором в WWE. Если он разобьет Стипе во второй раз, то наверняка откажется от третьего поединка с Джонсом и покинет UFC величайшим чемпионом. Именно поэтому UFC 241 приобрел такое значение. Для Миочича новая встреча с заклятым соперником в октагоне – шанс справиться с психологической травмой и вернуться на вершину, а для Кормье – красивое прощание с делом всей жизни.

«Думаю, я раздражаю Миочича, – Кормье одинаково гениален в тактике и в играх разума перед боем. – Он говорит правильные вещи, жмет мою руку и ведет себя с уважением, но про себя думает: «Терпеть не могу этого парня». Мы просто слишком разные. Я громкий, энергичный, постоянно нахожусь в движении, у меня много друзей, с которыми мы постоянно шутим. Это не его стиль». Разница менталитетов только усилила значение противостояния для промоушна. Кормье и Миочич не отыгрывают образы. Они настоящие люди, для которых соперничество стало личным.

Взаимная антипатия развилась на реалити The Ultimate Fighter 27, где Кормье и Миочич выступили тренерами команд. До этого бойцы встречались только мельком, но съемки на шоу раскрыли их характеры. Стипе понял, что его раздражает шумный Кормье, а Дэниел отнесся к будущему сопернику с надменным презрением. «Думаю, он недостаточно хорош, чтобы побить меня, – сказал позже DC. – Неважно, будем ли мы драться 25 минут или два раунда. У него просто нет того, что требуется для победы». Иногда взаимные оскорбления бойцов отдают фальшью, но каждое слово Миочича и Кормье звучит искренне – они действительно невзлюбили друг друга.

Уже после первого боя Кормье взбесил ультиматум Миочича: Стипе практически объявил забастовку и решил не выходить в октагон, пока ему не организуют реванш. Он прождал год, за это время Дэниел вырубил Льюиса, защитил титул, намекнул на завершение карьеры и задержался ради еще одного боя. Кормье и сам почувствовал, что противостояние с Миочичем не закончено: в одном бое может повезти, но если он уничтожит соперника снова, то без вариантов войдет в историю.

Как и в прошлый раз, они подошли к бою по-разному. Кормье расслабился и похвастался, что операция на спине после победы над Льюисом сделала его еще сильнее. Миочич, наоборот, максимально сосредоточился на бое и на соперничестве с DC. Дэниел справедливо предположил, что в этот раз Стипе в более тяжелом положении: перед первым боем можно отвлечься от любых посторонних мыслей, но избавиться от воспоминаний о поражении перед реваншем намного тяжелее.

Стипе МиочичEurosport

Перед первым поединком Миочич признался, что играет в Fortnite и Call of Duty, чтобы отвлечься. В этот раз он сосредоточился только на бое с Кормье и собственном статусе. Единственное хобби, от которого Стипе не отказался на время подготовки, – работа на пожарной станции в пригороде Кливленда. Бывший чемпион UFC привык к еженедельным 24-часовым сменам и схваткам с огнем. Эта страсть позволила ему разнообразить режим, но сохранить максимальные физические нагрузки.

Миочич признался в интервью ESPN, что главная причина второй работы – ощущение достигнутого результата: «Мама гордится мной за это. Я что-то делаю с жизнью». Именно такого чувства он добивается и от боев, но годичный перерыв после поражения от Кормье поставил на карту всю карьеру: либо триумф оправдает долгое ожидание, либо соперник подтвердит разницу в классе и оставит Стипе одним из поверженных претендентов.

Еще один источник мотивации хорватского американца – простые ценности, которые превратили его из карикатурного антигероя UFC в принципиального и справедливого человека. В каждом втором интервью Миочич признается в любви родному Кливленду: «Люди не понимают этого, пока не приедут сюда. Мы как отдельная нация. Я обожаю Кливленд и хочу, чтобы у города снова появился повод для счастья». Другой приоритет в жизни Миочича – маленькая дочь. Стипе пропустил год в октагоне не только ради плана мести Кормье, но и чтобы провести время с семьей.

Хейтеры обвиняют Миочича в отсутствии бренда, как у Макгрегора, и харизмы, как у Кормье. Стипе – скучная фигура для раскрутки медиа. Другие звезды UFC – психи и скандалисты, но именно простота характеризует его как великого бойца. В спорте его интересуют только клетка, соперник и победа – минимум эффектных ходов, посторонних проектов и болтовни, к которым привыкли в смешанных единоборствах за последние годы.

Некоторые эксперты считают, что единственный логичный вариант прощания с UFC для Кормье – схватка с Джонсом в тяжелом весе. Но реванш с Миочичем сам по себе достаточно хорош, чтобы не считаться билдапом к чему-то еще. Схватка двух личностей с разными характерами, тяжелыми отношениями и потрясающей статистикой превратится в зрелище независимо от продолжительности и результата. При любом исходе расстановка сил в дивизионе точно изменится.

За последние годы главными ньюсмейкерами и героями UFC стали бойцы в легком весе. Скандальная подготовка и великий трешток между Конором и Хабибом, нервный срыв и потерянные надежды на титульный бой Фергюсона, прогресс Холлоуэя и Порье – если случайный зритель что-то узнавал о промоушне, то его знания наверняка ограничивались этими фамилиями. Реванш Миочича с Кормье напомнит, что по-настоящему великим противостояниям не нужен скандальный контекст.

Трудно представить, как Дэниел или Стипе организует атаку на автобус соперника или устроит со своей командой потасовку после боя. Несмотря на это, их схватка точно не менее важна, чем встреча Хабиба и Порье в Абу-Даби или даже возможный реванш дагестанца с Макгрегором. Иногда даже в экспрессивном и насыщенном посторонними событиями MMA на первое место выходит спорт. Для Кормье и Миочича не имеет значения шоу – важны лишь схватка в октагоне и место в истории промоушна.

Другие тексты о самых зрелищных единоборствах:

Бой Шевченко и Сехудо нужен UFC, спорту и всему миру. Валентина может сделать из Генри клоуна

«Он прикончит меня, если выйдет из тюрьмы». Боец, получивший пожизненное за покушение на порнозвезду

Качай приложение Eurosport для iOS и Android