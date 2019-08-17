Сехудо позирует в футболке с надписью «межгендерный чемпион мира». Он снова обратился к Шевченко
А не рано ли?
Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо продолжает привлекать внимание к возможности провести первый межгендерный бой в истории смешанных единоборств. Он снова обратился к Валентине Шевченко.
«Выходи, выходи, Валентина, где бы ты ни была», – написал 32-летний Сехудо, выложив фото с двумя чемпионскими поясами. Боец заранее облачился в футболку с надписью «межгендерный чемпион мира».
- Ранее чемпионка UFC Шевченко дала согласие на бой с Сехудо, но президент UFC Дэйна Уайт отверг возможность проведения такого поединка.
- 10 августа Валентина защитила титул, победив американку Лиз Кармуш.
Бой Шевченко и Сехудо нужен UFC, спорту и всему миру. Валентина может сделать из Генри клоуна
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