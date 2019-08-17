Чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо продолжает привлекать внимание к возможности провести первый межгендерный бой в истории смешанных единоборств. Он снова обратился к Валентине Шевченко.

«Выходи, выходи, Валентина, где бы ты ни была», – написал 32-летний Сехудо, выложив фото с двумя чемпионскими поясами. Боец заранее облачился в футболку с надписью «межгендерный чемпион мира».

Ранее чемпионка UFC Шевченко дала согласие на бой с Сехудо, но президент UFC Дэйна Уайт отверг возможность проведения такого поединка.

10 августа Валентина защитила титул, победив американку Лиз Кармуш.

Бой Шевченко и Сехудо нужен UFC, спорту и всему миру. Валентина может сделать из Генри клоуна

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