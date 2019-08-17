Спортивный журналист Василий Уткин поддержал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, когда тот через соцсети посоветовал Станиславу Черчесову вызвать в сборную России полузащитника «Краснодара» Магомеда Шапи-Сулейманова.

«Хабиб, значит, дает советы тренеру сборной, кого ему брать. Друзья мои! А вы что, не тем же ли самым занимаетесь? В ежедневном режиме, повсеместно? И газеты, и телевизор со специально приглашенными экспертами постоянно этим занят. А Александр Шмурнов (именно так правильно произносится его имя) еще и ударения расставляет. Пусть Хабиб говорит. Мне интересно. Тем более, что он это делает так же, как любой болельщик – в своем скромном аккаунте», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Шапи сделал дубль в ворота «Порту» и помог «Краснодару» пройти в решающий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Следующий бой Хабиба запланирован на 7 сентября – он подерется с Дастином Порье.

Хабиб через инстаграм призвал Черчесова вызвать Шапи в сборную России

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