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Уткин – болельщикам: «Хабиб дает советы Черчесову, кого ему брать. А вы не тем же занимаетесь?»

Уткин – болельщикам: «Хабиб дает советы Черчесову, кого ему брать. А вы не тем же занимаетесь?»
Eurosport

47 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Почему бы Хабибу не выразить мнение по футбольной теме?

Спортивный журналист Василий Уткин поддержал чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, когда тот через соцсети посоветовал Станиславу Черчесову вызвать в сборную России полузащитника «Краснодара» Магомеда Шапи-Сулейманова.

«Хабиб, значит, дает советы тренеру сборной, кого ему брать. Друзья мои! А вы что, не тем же ли самым занимаетесь? В ежедневном режиме, повсеместно? И газеты, и телевизор со специально приглашенными экспертами постоянно этим занят. А Александр Шмурнов (именно так правильно произносится его имя) еще и ударения расставляет. Пусть Хабиб говорит. Мне интересно. Тем более, что он это делает так же, как любой болельщик – в своем скромном аккаунте», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Шапи сделал дубль в ворота «Порту» и помог «Краснодару» пройти в решающий квалификационный раунд Лиги чемпионов.
  • Следующий бой Хабиба запланирован на 7 сентября – он подерется с Дастином Порье.

Хабиб через инстаграм призвал Черчесова вызвать Шапи в сборную России

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