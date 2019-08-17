Чемпион UFC в тяжелом весе Дэниел Кормье обратился к болельщикам из России в преддверии реванша со Стипе Миочичем.

«Все мои российские фанаты, я искренне ценю вашу поддержку. Вы просто фантастические. Вы относитесь ко всем бойцам из AKA как к родным. Знайте, что мы видим и ценим всю поддержку, которую получаем из России», – сказал 40-летний американец.

Также Кормье рассказал об отношениях с Хабибом Нурмагомедовым и его командой.

«Это всегда сумасшествие. Ребята они веселые и отличные. Мы одноклубники, и все усердно трудятся. Мне тяжело выделить какой-то один момент, связанный с Хабибом. Например, на прошлой неделе мы спорили о том, что я не заплатил за его еду. Но этого не может быть. В 2012 году у него не было столько денег, как сейчас. Это он сегодня должен платить за мой обед.

Был еще момент – мы боролись, и Хабиб сказал, что я травмировал его шею. Я говорю ему: «Поднимай свою задницу», а за моей спиной уже семь парней из России готовятся налететь на меня. С этими ребятами лучше не шутить», – поделился Кормье.

Кормье и Миочич подерутся 18 августа в рамках UFC 241.

Миочич – единственный боец в истории UFC, три раза подряд защитивший титул в тяжелом весе.

Реванш Миочича с Кормье затмит даже Хабиба. Дэниел и Стипе определят величайшего тяжеловеса UFC

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