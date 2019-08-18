В Анахайме (США) состоялся турнир UFC 241. В главном поединке вечера американец хорватского происхождения Стипе Миочич победил чемпиона UFC в супертяжелом весе Дэниела Кормье.

Миочич нокаутировал Кормье в четвертом раунде. Вот как это было:

По ходу боя Кормье влегкую поднимал Миочича на руки, словно перышко, – но все же проиграл. Стипе стал новым чемпионом UFC среди супертяжей.

В другом громком поединке вечера американец Нэйт Диас победил своего соотечественника Энтони Петтиса – главный антагонист Хабиба выиграл единогласным решением судей по итогам трех раундов.

Для Диаса поединок с Петтисом стал первым в UFC с 2016 года, когда Нэйт проиграл ирландцу Конору Макгрегору.

Главным событием следующего турнира UFC станет бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье.

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