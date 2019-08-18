Руководство ирландского бара The Salty Shamrock, который базируется во Флориде, объявило, что не будет реализовывать виски бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Причиной к этому послужила драка Макгрегора с пожилым посетителем дублинского паба The Marble Arch Pub, который Ноториус посетил в апреле. Боец предложил посетителям заведения попробовать его виски Proper Twelve, но один из мужчин отказался. Разгоряченный боец нанес ему удар в лицо, чем заслужил негодование Хабиба Нурмагомедова и неодобрение Дэйны Уайта.

В The Salty Shamrock отреагировали на видео инцидента и сообщили, что в ассортименте заведения больше не будет Proper Twelve. В ролике, сопровождающем заявление флоридского паба, виски Конора сливают в унитаз.

По данным Irish Mirror, Конор разгневался на пожилого посетителя бара из-за его грубых слов – он назвал виски Макгрегора «дерьмовым».

В октябре прошлого года Макгрегор уступил Хабибу в рамках ивента UFC 229 и с тех пор не появлялся в октагоне.

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