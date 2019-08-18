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Бар из Флориды объявил Конору бойкот. Виски бойца сливают в унитаз

Бар из Флориды объявил Конору бойкот. Виски бойца сливают в унитаз
Eurosport

18 мин. назадОбновлено 17 мин. назад

Не боятся, что Ноториус придет бить лица.

Руководство ирландского бара The Salty Shamrock, который базируется во Флориде, объявило, что не будет реализовывать виски бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.

Причиной к этому послужила драка Макгрегора с пожилым посетителем дублинского паба The Marble Arch Pub, который Ноториус посетил в апреле. Боец предложил посетителям заведения попробовать его виски Proper Twelve, но один из мужчин отказался. Разгоряченный боец нанес ему удар в лицо, чем заслужил негодование Хабиба Нурмагомедова и неодобрение Дэйны Уайта.

В The Salty Shamrock отреагировали на видео инцидента и сообщили, что в ассортименте заведения больше не будет Proper Twelve. В ролике, сопровождающем заявление флоридского паба, виски Конора сливают в унитаз.

  • По данным Irish Mirror, Конор разгневался на пожилого посетителя бара из-за его грубых слов – он назвал виски Макгрегора «дерьмовым».
  • В октябре прошлого года Макгрегор уступил Хабибу в рамках ивента UFC 229 и с тех пор не появлялся в октагоне.

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