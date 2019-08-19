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Макгрегор: «Мой дедушка много пил, и я решил стать чемпионом мира по производству виски»
Дедушка – мотиватор. Или антимотиватор?
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал, как у него появилась идея заниматься раскруткой и продажей виски Proper 12.
«В Ирландии есть мастера по дистилляции и потреблению алкоголя. Мой дедушка много пил и всегда говорил мне: «Ирландия – чемпион мира по производству виски». Я подумал: «Теперь я хочу быть чемпионом мира по производству этого напитка». Захотел, сделал, и у меня получилось! Найдите себе занятие по душе и придумайте способ монетизировать его», – цитирует 30-летнего Конора GQ.
- В последнем бою Макгрегор уступил Хабиу Нурмагомедову, его следующий соперник неизвестен.
- В России виски Конора можно будет купить с октября 2019 года.
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