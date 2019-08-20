Ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор назвал икону стиля по своей версии.

«Кто заслуживает характеристики «икона стиля»? Дэвид Бекхэм. Он был пионером в мужской моде, проложил дорогу стилю, в котором одеваемся он и я. Мне доводилось общаться с Дэвидом; он мне присылал одежду, она сейчас в моем офисе. Для крестин моей дочери сестра купила платье Виктории Бекхэм. К Дэвиду стоит идти за вдохновением. Но самыми главными иконами стиля в моей жизни были и остаются родители», – цитирует Конора GQ.

Дэвид стабильно входит в топ самых стильных мужчин по версии британского GQ. И не только британского.

Последний бой Макгрегора состоялся почти год назад – в октябре 2018-го он проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Макгрегор: «Мой дедушка много пил, и я решил стать чемпионом мира по производству виски»

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