Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс в сентябре предстанет перед судом по обвинению в нападении.

В апреле Джон в стрип-клубе посадил себе на колени официантку (что запрещено), а после стал ее целовать и душить. Глава промоушна Дэйна Уайт рассказал, что видел запись инцидента и уверен, что для Джонса все закончится хорошо, сообщает MMA Fighting.

Джонсу грозит полгода заключения и штраф до 500 долларов или полгода условного срока.

Рассмотрение дела назначено на 26 сентября.

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