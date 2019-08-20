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Джонсу грозит полгода тюрьмы. Он посадил на колени официантку стрип-клуба, а после начал ее душить

Джонсу грозит полгода тюрьмы. Он посадил на колени официантку стрип-клуба, а после начал ее душить
Eurosport

28 мин. назад

От страсти до тюрьмы – один шаг.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс в сентябре предстанет перед судом по обвинению в нападении.

В апреле Джон в стрип-клубе посадил себе на колени официантку (что запрещено), а после стал ее целовать и душить. Глава промоушна Дэйна Уайт рассказал, что видел запись инцидента и уверен, что для Джонса все закончится хорошо, сообщает MMA Fighting.

  • Джонсу грозит полгода заключения и штраф до 500 долларов или полгода условного срока.
  • Рассмотрение дела назначено на 26 сентября.

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