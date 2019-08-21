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Макгрегор – Диасу: «Твое выступление мотивирует меня на возвращение. Респект»
Неожиданно слышать такие слова от ирландца.
Конор Макгрегор прокомментировал последний бой Нэйта Диаса после победы над Энтони Петтисом и допустил возможность еще одного реванша.
«Три года назад я и это мексиканское животное вышли на тропу войны. Поздравляю с победой в эти выходные, Нэйт. Это мотивирует меня на возвращение. Мне понравился твой стиль и его реализация. Это то, что я ожидал и был рад видеть в твоем исполнении. Я буду готов к этому, когда мы будем драться снова. Если это произойдет.
Если нет, то всегда мое уважение тебе. Война на века. Никаких ссор. Просто настоящее дерьмо», – написал Конор в фейсбуке.
- Последние два боя Диас провел как раз против Макгрегора: в первом он победил удушающим приемом, а во втором уступил решением судей.
- Конор последний бой проиграл Хабибу Нурмагомедову.
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