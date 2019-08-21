Конор Макгрегор прокомментировал последний бой Нэйта Диаса после победы над Энтони Петтисом и допустил возможность еще одного реванша.

«Три года назад я и это мексиканское животное вышли на тропу войны. Поздравляю с победой в эти выходные, Нэйт. Это мотивирует меня на возвращение. Мне понравился твой стиль и его реализация. Это то, что я ожидал и был рад видеть в твоем исполнении. Я буду готов к этому, когда мы будем драться снова. Если это произойдет.

Если нет, то всегда мое уважение тебе. Война на века. Никаких ссор. Просто настоящее дерьмо», – написал Конор в фейсбуке.

Последние два боя Диас провел как раз против Макгрегора: в первом он победил удушающим приемом, а во втором уступил решением судей.

Конор последний бой проиграл Хабибу Нурмагомедову.

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