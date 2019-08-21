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Макгрегор – Диасу: «Твое выступление мотивирует меня на возвращение. Респект»

Макгрегор – Диасу: «Твое выступление мотивирует меня на возвращение. Респект»
Eurosport

41 мин. назадОбновлено 34 мин. назад

Неожиданно слышать такие слова от ирландца.

Конор Макгрегор прокомментировал последний бой Нэйта Диаса после победы над Энтони Петтисом и допустил возможность еще одного реванша.

«Три года назад я и это мексиканское животное вышли на тропу войны. Поздравляю с победой в эти выходные, Нэйт. Это мотивирует меня на возвращение. Мне понравился твой стиль и его реализация. Это то, что я ожидал и был рад видеть в твоем исполнении. Я буду готов к этому, когда мы будем драться снова. Если это произойдет.

Если нет, то всегда мое уважение тебе. Война на века. Никаких ссор. Просто настоящее дерьмо», – написал Конор в фейсбуке.

  • Последние два боя Диас провел как раз против Макгрегора: в первом он победил удушающим приемом, а во втором уступил решением судей.
  • Конор последний бой проиграл Хабибу Нурмагомедову.

Конор – не главный враг Хабиба в UFC. Диас бесит Нурмагомедова еще сильнее

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