Экс-чемпион UFC Жорж Сен-Пьер рассказал, почему не состоялся его бой с Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы работали очень усердно в этом направлении. Мой агент стучал в дверь, мы много раз спрашивали об этом, но в UFC категорически выступали против. Моей целью было стать чемпионом в трех дивизионах. Я хотел этого, но не удалось. Но я знал, что и Хабиб хотел драться со мной», – рассказал Сен-Пьер в подкасте Чейла Соннена.

Сен-Пьер объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года.

Канадец – рекордсмен UFC по победам в титульных боях (13) и по тейкдаунам (90).

«Я вырос на твоих боях». Хабиб надеялся на бой с кумиром, но Жорж Сен-Пьер ушел на пике

Качай приложение Eurosport для iOS или Android