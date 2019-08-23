Ирландский боец UFC Конор Макгрегор извинился за инцидент, который произошел в баре в апреле 2019 года. Макгрегор угощал посетителей виски собственного производства и ударил пожилого мужчину, который отказался выпить.

«Уже не имеет значения, что там произошло. Я был неправ. Этот человек хотел хорошо провести время в пабе, не заканчивая день вот так. Это случилось пять месяцев назад, я пытался загладить свою вину, но... это уже не имеет значения. Я ошибся. Я должен был раньше взять на себя ответственность. И теперь я обращаюсь к тем людям, которые меня поддерживают.

Я в долгу перед матерью, семьей и людьми, которые меня тренируют. Я не такой, и это не та причина, по которой я пришел в MMA. Причина, по которой я пришел в этот спорт – защищать людей от подобных сценариев. Сейчас я должен признаться в этом и двигаться дальше», – цитирует 30-летнего Конора ESPN.

Последний поединок Макгрегор провел в октябре 2018 года – он проиграл Хабибу Нурмагомедову удушающим приемом.

Следующий соперник ирландца пока не назван.

Макгрегор: «Мой дедушка много пил, и я решил стать чемпионом мира по производству виски»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android