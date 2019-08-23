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Тайсон: «Конор – один из самых порядочных людей, которых я знаю. Он заслуживает второго шанса»
Культовый боксер на стороне ирландца.
Легендарный боксер Майк Тайсон выступил в защиту Конора Макгрегора после его драки в пабе.
«Конор – один из самых порядочных людей, которых я знаю. Он заслуживает второго шанса. Я верю в это», – сказал Тайсон.
- Конора разозлил пожилой посетитель бара из-за его грубых слов – он назвал виски Макгрегора «дерьмовым».
- Макгрегор ударил мужчину кулаком в лицо, после чего бойца оттащили.
«Я был неправ и ошибся». Конор извинился за удар пожилого мужчины в баре
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