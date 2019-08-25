Харитонов забил Митриона во втором раунде и отомстил за тот самый удар в пах
В соглавном бою вечера победил еще один представитель России.
Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в Бриджпорте (Коннектикут, США).
Первый бой между Харитоновым и Митрионом прошел в феврале нынешнего года, но был объявлен несостоявшимся из-за случайного удара в пах со стороны американца. На этот раз все прошло гладко: Митрион продержался до второго раунда, когда Сергей сперва выбил у него капу, а затем нанес серию решающих панчей.
В соглавном бою вечера выиграл еще один россиянин – Виталий Минаков. Он уже в первом раунде нокаутировал американца Тимоти Джонсона.
- На счету Харитонова стало 30 побед при семи поражениях. Митрион проиграл седьмой бой при 13 победах.
- На счету Минакова – 22 победы и одно поражение.
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