Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в Бриджпорте (Коннектикут, США).

Первый бой между Харитоновым и Митрионом прошел в феврале нынешнего года, но был объявлен несостоявшимся из-за случайного удара в пах со стороны американца. На этот раз все прошло гладко: Митрион продержался до второго раунда, когда Сергей сперва выбил у него капу, а затем нанес серию решающих панчей.

В соглавном бою вечера выиграл еще один россиянин – Виталий Минаков. Он уже в первом раунде нокаутировал американца Тимоти Джонсона.

На счету Харитонова стало 30 побед при семи поражениях. Митрион проиграл седьмой бой при 13 победах.

На счету Минакова – 22 победы и одно поражение.

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