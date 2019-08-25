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Однорукий боец дебютировал в Bellator и задушил соперника уже в первом раунде
Этот парень невероятно крут.
Американец Ник Ньюэлл провел первый поединок в Bellator.
Ньюэлл, который родился с врожденной ампутацией руки, уже в первом раунде провел удушающий прием против соотечественника Кори Броунинга и одержал победу.
- В главном поединке вечера россиянин Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона.
- В соглавном поединке вечера еще один россиянин – Виталий Минаков – нокаутировал американца Тимоти Джонсона.
Тайсон: «Конор – один из самых порядочных людей, которых я знаю. Он заслуживает второго шанса»
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