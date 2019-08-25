На турнире Bellator 225 израильский боец установил рекорд организации по продолжительности поединка, который закончился болевым приемом.

Авив Гозали вышел в октагон против Эдуарда Муравицкого из Белоруссии и через 11 секунд провел необычный болевой прием, скользнув сопернику в ноги. Белорус сдался, и поединок был закончен.

Статистика израильтянина в MMA – три победы и ноль поражений.

Во всех победах Гозали добивался сдачи соперника.

Однорукий боец дебютировал в Bellator и задушил соперника уже в первом раунде

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