Боец за 11 секунд провел болевой прием и заставил соперника сдаться. Это новый рекорд Bellator
Изящное решение.
На турнире Bellator 225 израильский боец установил рекорд организации по продолжительности поединка, который закончился болевым приемом.
Авив Гозали вышел в октагон против Эдуарда Муравицкого из Белоруссии и через 11 секунд провел необычный болевой прием, скользнув сопернику в ноги. Белорус сдался, и поединок был закончен.
- Статистика израильтянина в MMA – три победы и ноль поражений.
- Во всех победах Гозали добивался сдачи соперника.
Однорукий боец дебютировал в Bellator и задушил соперника уже в первом раунде
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