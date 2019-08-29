Бывший чемпион UFC Олег Тактаров объяснил причины конфликта с отцом действующего чемпиона промоушна в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Я 24 года назад выиграл. Жил прекрасно 20 лет. И вдруг из ниоткуда появились специалисты. Появился папа-тренер, великий маг и волшебник, решивший, что я не первый чемпион UFC. Они мне сами позвонили за день до выхода интервью, в котором было рассказано, что технически я не первый и меня вообще надо забыть, вычеркнуть из истории. Мне же об этом ничего не сказали.

. А кто я, если не чемпион? Как такое можно спросить? Как это можно трогать? Это тот фундамент, на котором вы, собаки, выросли. Не трогайте. Вот Федя [Емельяненко] тронул фундамент пару раз, и что случилось с Федей? Я не прошу от тебя денег, славы. Просто не ***** [говори]. Заметили, все, кто что-то вякнул, попали либо в нокаут, либо их биография пошла не туда?» – заявил 52-летний Тактаров в интервью YouTube-каналу

Отец Хабиба отреагировал на слова в своем инстаграме.

«Большая просьба ко всем, нельзя отвечать на оскорбление дурак – сам дурак. И конфликта не было, Олег, у меня с тобой. Вы со своим тренером были у меня в гостях, погостили, провели хорошо время и уехали. А теперь Федора, Хабиба и меня ты хочешь достать. Спасибо тебе за все. Обращаюсь ко всем, не оскорбляйте Олега», – написал Абдуламнап Нурмагомедов.

Тактаров стал чемпионом турнира UFC 6 в 1995 году, всего он провел 24 боя в MMA.

Хабиб Нурмагомедов 7 сентября поборется с Дастином Порье.

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