Два боя в 2016-м сделали Нэйта Диаса из неблагополучного калифорнийского Стоктона звездой смешанных единоборств. В UFC спорт существует на равных с шоу, и противостояние Диаса с Макгрегором стало главным зрелищем дивизиона. Нэйт оборвал победную серию ирландца из 15 боев и крикнул в микрофон: «Я не удивлен, ***** [придурки]». Фраза превратилась в лозунг, а бой получился настолько рейтинговым, что Дэйна Уайт мгновенно занялся реваншем.

Пять месяцев между боями с Конором Диас наслаждался славой. Он посетил шоу Джимми Киммела и Конана О’Брайена, тусовался с голливудскими селебрити, пропагандировал веганство и готовил тако с легендарным шефом Энтони Бурденом. Даже несмотря на поражение в реванше, Нэйт сохранил статус одного из самых бескомпромиссных и зрелищных бойцов промоушна.

К тому же Конор выиграл лишь раздельным решением судей. Противоречивый результат лишь подстегнул разговоры о решающем третьем бое как о кульминации противостояния. Медиа изображали Макгрегора и Диаса как Али и Фрейзера или Леонарда и Дурана, но трилогии не получилось. Конор взял титул чемпиона в легком весе против Альвареса и сосредоточился на шоу: продвигал виски, доставал Хабиба, организовал бой против Мэйуэзера. Диас ушел в тень – он устал от тяжелых переговоров с UFC и не видел подходящих соперников.

Из приложения к брату Нику Нэйт превратился в легенду. Загадочный уход только привлек к нему внимание. При этом, несмотря на популярность, Диас остался максимально простым в общении и искренним – именно это привлекло в нем тысячи фанатов. Детство в криминальном районе повлияло на него и закалило менталитет. Уже тогда девизом Диаса стало «Убей или будь убитым», поэтому бои неизменно пробуждали в нем животные инстинкты. Месиво в октагоне для Нэйта важнее наигранных интриг, но именно это сделало его интереснее других бойцов. Диас раздвигал границы стандартного трештока. Он впервые прославился, когда показал два средних пальца сопернику прямо во время боя, а в 2013-м UFC наказала его за твиты против гомосексуалистов.

Сначала Диас-младший вслед за братом занялся джиу-джитсу, а потом прошел в профессиональные бои. Пока Ник праздновал первые победы в UFC, Нэйт участвовал в реалити The Ultimate Fighter. Он выиграл шоу и заслужил контракт с промоушном. С тех пор и до 2016-го UFC невозможно было представить без перфомансов и скандалов хотя бы одного из Диасов. Ника трижды обвиняли в домашнем насилии, а в 2015-м дисквалифицировали на пять лет за следы марихуаны в крови. Позже бан смягчили, но старший брат больше не вышел в клетку.

Даже несмотря на допинговый скандал Ника, Нэйт не отказался от косяков. Он перестал курить травку лишь за пару недель до камбэка против Петтиса, чтобы проверяющие не наказали его за наркотик. Теперь у него собственный дом, но на одной стене в его комнате по-прежнему висит плакат Боба Марли. Кроме того, братья запустили бизнес по производству каннабиса и поучаствовали в популяризации марихуаны в Штатах. Необычное дело и вызывающее поведение сформировали образ Диаса-младшего как главного плохого парня UFC после ухода из спорта его брата.

Нэйт ДиасGetty Images

Проблемы с дисциплиной – не единственная причина трудных отношений Нэйта и руководства промоушна. На старте карьеры в UFC Диас относился к работе как солдат и соглашался на любой бой, но потом решил, что его используют. «Что будет умнее? Что будет лучше для меня? Что я здесь делаю? – позже Нэйт описал внезапное озарение во время очередных переговоров. – Раньше я никогда не задавал вопросов и вел себя как военный психопат. Драться с этим парнем? Окей, без вопросов».

В 2014-м, через год после подписания первого долгосрочного контракта с UFC, Диас попросил промоушн отпустить его. Уайт отмахнулся от бойца и посоветовал вернуться к работе. Ссора закончилась тем, что Диаса исключили из рейтингов UFC из-за отказа драться. Наконец, Нэйт согласился на схватку с Рафаэлем дос Аньосом, но даже не уложился в вес и без шансов проиграл бразильцу. Диас почти не готовился к бою и не старался в октагоне из-за отсутствия мотивации. Это взбесило Уайта, но покорило фанатов: они поняли, что у парня есть яйца – он не прогнулся даже под босса промоушна.

После этого он разбил Майкла Джонсона, сотворил сенсацию против Макгрегора, проиграл реванш и снова отказался от боев на три года. Статистика Диаса не впечатляет – 11 поражений за 31 схватку, но личность и отношение к UFC делают событием каждый его выход в октагон. «Я не прошу маму или девушку смотреть мои бои, – признался Диас. – Если хотите, смотрите, но не обижайтесь, когда я становлюсь мерзким. Это не привлекательный спорт. Вы не сможете с гордостью сказать: «Мой внучок занимается MMA». Если скажете, разочаруете тех, кого пытаетесь впечатлить».

Уайт понял, что Диас нужен ему для поддержания популярности спорта. В последние годы главные сюжеты UFC крутились вокруг одних людей. Постепенно фанаты устали от шаблонных фраз Конора, трагедий Фергюсона и тактики Хабиба. Даже великое противостояние Миочича и Кормье вызвало интерес лишь в контексте боя: за пределами октагона Стипе и Даниэль не слишком часто совершали что-то интересное или провокационное. «С Нэйтом тяжело справиться, но это не значит, что я его не люблю, – объяснил Уайт. – Он смотрит на вещи совсем не так, как большинство обычных людей».

Перед боем против Петтиса Диасу не понравилось, как UFC изобразил его на постере к ивенту. Нэйт специально позвонил Уайту, чтобы пожаловаться. «Знаешь, сколько бойцов звонили из-за недовольства постером за 20 лет? – спросил Дэйна. – Только ты. Один-единственный парень». Нестандартные поступки, антигламур и конфликтный характер Нэйта – то, чего недоставало промоушну. На этот раз Диас не закатил новый скандал UFC сразу после боя – вместо этого он уже выбрал Масвидаля следующим соперником.

Учитывая, что Хорхе недавно вырубил Аскрена за пять секунд, потенциальный бой с Диасом – шикарная вывеска. Но еще привлекательнее выглядит завершение трилогии против Конора. Именно Нэйт – самый харизматичный соперник ирландца, как бы тот ни концентрировал внимание на Хабибе. Нурмагомедов слишком серьезен, чтобы превращать бои в феерию. Даже когда он пошел на конфликт с UFC, это напоминало спор с работодателем, а не разборку из-за принципов. К тому же, если дагестанец защитит пояс против Порье, то наверняка все-таки выйдет в октагон против Фергюсона. Это значит, что Конору нужно либо ждать еще пару лет, либо организовать новую масштабную схватку с Диасом.

Разные весовые категории – не проблема. И ирландец, и американец дрались в легком и полусреднем дивизионах. Возвращение Нэйта не только выдернет Макгрегора из маркетинга, но и взбодрит спорт. Сейчас UFC напоминает сериал, в котором сценаристы уже перебрали сюжетные линии с главными героями. Им срочно нужно придумать новый нарратив с кем-то из прошлого или нового хитового антагониста. Это идеальный момент для Диаса – его связывают сложные отношения с промоушном, лично Уайтом и Макгрегором. Осталось дождаться, пока Нэйт одной провокационной фразой или жестом превратит очередной бой в событие международного уровня.

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