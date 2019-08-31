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Хабиб с женой ждут третьего ребенка

Хабиб с женой ждут третьего ребенка
Eurosport

52 мин. назад

Победа над Порье станет отличным подарком.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его жена вскоре снова станут родителями.

«У Хабиба сейчас двое детей. Ждем третьего. Хабиб же должен уделять внимание семье. Он смотрит, как я тренирую сына. Все упражнения у нас общеразвивающего плана. Когда он устает, его забирают спать», – заявил отец спортсмена Абдулманап Sport24.

  • У Нурмагомедова и его жены двое детей – девочка и мальчик.
  • Ближайший бой Хабиба – 7 сентября против Дастина Порье.

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